Minimal A501: Winzige und günstige DIY-Speichererweiterung für den Amiga 500 Published 16.08.2020 - 15:15 by osz Jonni Rainisto stellt auf seiner Website eine kostengünstige 512 KB Speichererweiterung für den Trapdoor des Amiga 500 vor: https://rainisto.github.io/Minimal_A501/ Die Minimal A501 getaufte Erweiterung muss selbst gefertigt werden, dafür belaufen sich die Kosten auf derzeit etwa 1,60 € pro Stück. Die dafür notwendigen Teile sind auf der oben genannten Seite aufgelistet. Die Gerber-Files, um die für das Vorhaben notwendigen Platinen ätzen zu lassen, können über GitHub heruntergeladen werden: https://github.com/rainisto/Minimal_A501

