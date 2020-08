Amiga Future Nachrichten Portal

Neues Spiel: Smarty And The Nasty Gluttons Published 16.08.2020 - 11:21 by osz



Download und vollständige Story zum Spiel gibt es auf: Bereits 1992 wurde die Entwicklung an dem Platormer-Spiel namens Smarty And The Nasty Gluttons begonnen. Da es damals jedoch Schwierigkeiten gab einen Publisher zu finden, hat man die Entwicklung gestoppt. Einige Jahre später hat das Spiel nun letztendlich dank Jouni Korhonen und Eero Tunkelo glücklicherweise doch noch das Licht der Amiga-Spielewelt erblickt.In einem vollständigen Code-Review wurden diverse Bugs beseitigt, Teile des Spiels fertig gestellt und auch um neue Features erweitert. Musik und Grafiken sind seit den 90ern unverändert geblieben. Für die nahe Zukunft (voraussichtlich im Herbst diesen Jahres) ist die Veröffentlichung des Quellcodes geplant. Außerdem bestehen Absichten eine physische Version des Spiels zum Kauf anzubieten.Das Spiel läuft bereits auf einem OCS-Amiga ab Kickstart 1.2 und 1 MB RAM.Download und vollständige Story zum Spiel gibt es auf: https://smartygame.fi/

