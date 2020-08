Amiga Future Nachrichten Portal

Amigaberry v3.2-beta 1 veröffentlicht Published 12.08.2020 - 12:19 by AndreasM



Zur Vereinfachung habe ich einige vorkompilierte Binärdateien für einige Plattformen bereitgestellt. Sie enthalten nur die ausführbare Datei und erfordern, dass der Rest der Verzeichnisstruktur funktioniert.



Die vorkompilierten Binärdateien werden für die folgenden Plattformen bereitgestellt:



RPI4 32-Bit (Nicht-Dispmanx, basierend auf RaspberryPi OS)

RPI3 32-Bit (Nicht-Dispmanx, basierend auf RaspberryPi OS)

RPI4 64-Bit (Nicht-Dispmanx, basierend auf Manjaro)

RockPro64 (64-Bit, basierend auf Manjaro)



Die Binärdateien werden durch den GCC-Profiler weiter optimiert, um maximale Leistung zu erzielen.

Bitte meldet alle Probleme in dieser Version (die im vorherigen Version nicht vorhanden waren) auf Github.

Öffnet bitte pro Fall eine Meldung damit wir dies besser organisieren können.



https://github.com/midwan/amiberry/rele ... 3.2-beta.1



