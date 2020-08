Amiga Future Nachrichten Portal

Tiny Bobble - Bubble Bobble Arcade-Portierung kommt für den Amiga Published 12.08.2020 - 12:15 by AndreasM



Diese Nachricht könnte viele von uns mit einem Commodore Amiga begeistern, denn dank eines Heads-Ups von Per Ola wurde uns mitgeteilt, dass eine überarbeitete Version mit dem Namen "Tiny Bobble" auf den Amiga kommen wird.



Quelle: Bubble Bobble, eines der meistgespielten Spiele aller Zeiten, hat uns seit seiner Veröffentlichung im Zeitraum von 1987 bis 1989 auf unseren Heimcomputern alle Altersgruppen gleichermaßen wütend gemacht und begeistert.

Quelle: http://www.indieretronews.com/2020/08/t ... rt-of.html

