Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 09.08.2020 - 11:45 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Beneath a Steel Sky #15: Androiden-Ärger (RetroPlay/Amiga)



Am Ende des Schachts liegt nur mittelbar der Weg in die Freiheit. Unheimlich pulsierende Venen überspannen das Mauerwerk, gefährliche Androiden führen Selbstgespräche im Tankraum, hier geht etwas Übles vor sich. Aber Joey ist zurück, und zusammen mit ihm stelen wir uns der Herausforderung! Bevor die ganze Sache zu heiß wird, drehen wir den Temperaturregler mal etwas runter. Wir speichern. Jeden. Einzelnen. Verdammten. Schritt. Und wir erfahren das Geheimnis von LINC. Und laden neu rein... naja... wo steckt Joey schon wieder?!



https://www.youtube.com/watch?v=k5pOZ3N-6i4





Beneath a Steel Sky #16: Ein schlechtes und ein gutes Ende (RetroPlay/Amiga)



Schon gut... Joey aka Ken ist wieder einmal umgezogen, und wir sind dem Kern des Geheimnisses näher als jemals zuvor. Unsere Aufgabe ist klar: Exterminate. Exterminate. Testen wir den Cyberspace mit der neuen Karte - mehr Möglichkeiten als Super-User! Schlitz, sofort! Monty Python lässt grüßen, wenn wir unseren Göttlichen Zorn freilassen. Kleiner Rollentausch, um mit dem Oszillator den Kristall zu zerstören und das Virus zu bergen. Lasst uns die zweitverrückteste Sache machen, die wir jemals gemacht haben! Das große Finale ist nur noch ein paar Mausklicks entfernt!



https://www.youtube.com/watch?v=Elo35pSsCco





Historyline #181: Hagen, was machst Du da eigentlich? (RetroPlay Live/Amiga)



Kleine Gewaltfantasien bei noch kleineren Modellbauschiffen, ein Quit ohne Lupe, dabei wird noch schnell geklärt, wann man Einheiten am besten reparieren soll. Die Lösung ist ganz einfach: bevor sie kaputt gehen. Eine Bismarck zur Maniküre, bitte! Wusstet ihr, dass der Eisberg bei der Titanic auch eine Bauanleitung hatte? Kurze Panik-Attacke bei einem vermeintlichen Systemcrash, gefolgt vom Wunsch nach mehr Zärtlichkeit. Hagen ist schuld. Immer.



https://www.youtube.com/watch?v=gbbldtIPFa4





August 1980: Spracheingabe und Handschrift (Back in Time)



Diesmal führt uns die Technikzeitreise in den August 1980: Wir schauen in die Computerzeitschriften Chip 08/80 und die Elektronik 16/80 und 17/80 und staunen über Neuigkeiten zu Spracheingabe, handschriftliche Eingabe, die ersten Videokameras und Computer in der Medizin. Außerdem: Wir versuchen uns wieder an einem Technik-Quiz.



https://www.youtube.com/watch?v=Xg52AKyRRJA 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Beneath a Steel Sky #15: Androiden-Ärger (RetroPlay/Amiga)Am Ende des Schachts liegt nur mittelbar der Weg in die Freiheit. Unheimlich pulsierende Venen überspannen das Mauerwerk, gefährliche Androiden führen Selbstgespräche im Tankraum, hier geht etwas Übles vor sich. Aber Joey ist zurück, und zusammen mit ihm stelen wir uns der Herausforderung! Bevor die ganze Sache zu heiß wird, drehen wir den Temperaturregler mal etwas runter. Wir speichern. Jeden. Einzelnen. Verdammten. Schritt. Und wir erfahren das Geheimnis von LINC. Und laden neu rein... naja... wo steckt Joey schon wieder?!Beneath a Steel Sky #16: Ein schlechtes und ein gutes Ende (RetroPlay/Amiga)Schon gut... Joey aka Ken ist wieder einmal umgezogen, und wir sind dem Kern des Geheimnisses näher als jemals zuvor. Unsere Aufgabe ist klar: Exterminate. Exterminate. Testen wir den Cyberspace mit der neuen Karte - mehr Möglichkeiten als Super-User! Schlitz, sofort! Monty Python lässt grüßen, wenn wir unseren Göttlichen Zorn freilassen. Kleiner Rollentausch, um mit dem Oszillator den Kristall zu zerstören und das Virus zu bergen. Lasst uns die zweitverrückteste Sache machen, die wir jemals gemacht haben! Das große Finale ist nur noch ein paar Mausklicks entfernt!Historyline #181: Hagen, was machst Du da eigentlich? (RetroPlay Live/Amiga)Kleine Gewaltfantasien bei noch kleineren Modellbauschiffen, ein Quit ohne Lupe, dabei wird noch schnell geklärt, wann man Einheiten am besten reparieren soll. Die Lösung ist ganz einfach: bevor sie kaputt gehen. Eine Bismarck zur Maniküre, bitte! Wusstet ihr, dass der Eisberg bei der Titanic auch eine Bauanleitung hatte? Kurze Panik-Attacke bei einem vermeintlichen Systemcrash, gefolgt vom Wunsch nach mehr Zärtlichkeit. Hagen ist schuld. Immer.August 1980: Spracheingabe und Handschrift (Back in Time)Diesmal führt uns die Technikzeitreise in den August 1980: Wir schauen in die Computerzeitschriften Chip 08/80 und die Elektronik 16/80 und 17/80 und staunen über Neuigkeiten zu Spracheingabe, handschriftliche Eingabe, die ersten Videokameras und Computer in der Medizin. Außerdem: Wir versuchen uns wieder an einem Technik-Quiz.

Back to previous page