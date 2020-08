Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

AmiKit XE für Vampire veröffentlicht Published 08.08.2020 - 22:46 by AndreasM



Das offizielle und lang erwartete AmiKit XE für Vampire wurde veröffentlicht. Es funktioniert auf jedem Amiga mit Apollo Vampire V2 oder der Vampire V4 Standalone.



Das System ist stark für Vampire-Karten optimiert und enthält 425 vorinstallierte Apps, darunter „Dracula the System Master“, das sich um Vampire-spezifische Einstellungen kümmert, Startup Manager, vollständig integriertes Directory Opus 5 mit nativer FTP-Unterstützung, Live-Updates, benutzerdefinierte visuelle Themen und vieles mehr Mehr.



AmiKit wurde ausgiebig auf V1200 (Amiga 1200), V500 (Amiga 500/1000 / CDTV), V600 (Amiga 600) und V4 Standalone getestet und unterstützt alle AmigaOS3-Versionen einschließlich des kommenden AmigaOS 3.2!



AmiKit for Vampire ist in zwei Editionen erhältlich - als digitaler Download (LZX-Archiv) und als 16 GB CompactFlash-Karte.



Für 49,95 € erhaltet Ihr ein hervorragendes Produkt mit kostenlosen Updates und Support.



http://www.amikit.amiga.sk/vampire Pressemitteilung:Das offizielle und lang erwartete AmiKit XE für Vampire wurde veröffentlicht. Es funktioniert auf jedem Amiga mit Apollo Vampire V2 oder der Vampire V4 Standalone.Das System ist stark für Vampire-Karten optimiert und enthält 425 vorinstallierte Apps, darunter „Dracula the System Master“, das sich um Vampire-spezifische Einstellungen kümmert, Startup Manager, vollständig integriertes Directory Opus 5 mit nativer FTP-Unterstützung, Live-Updates, benutzerdefinierte visuelle Themen und vieles mehr Mehr.AmiKit wurde ausgiebig auf V1200 (Amiga 1200), V500 (Amiga 500/1000 / CDTV), V600 (Amiga 600) und V4 Standalone getestet und unterstützt alle AmigaOS3-Versionen einschließlich des kommenden AmigaOS 3.2!AmiKit for Vampire ist in zwei Editionen erhältlich - als digitaler Download (LZX-Archiv) und als 16 GB CompactFlash-Karte.Für 49,95 € erhaltet Ihr ein hervorragendes Produkt mit kostenlosen Updates und Support.

Back to previous page