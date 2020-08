Amiga Future Nachrichten Portal

Umfrage Amiga Meeting Nord Published 06.08.2020



http://www.amigameeting.de/ Derzeit hält die Amiga-Welt unter dem Eindruck der Corona-Pandemie den Atem an. Viele Veranstaltungen sind bereits abgesagt. Ob dies auch für das Amiga Meeting Nord gelten soll, möchten wir mit einer Umfrage herausfinden. Das Hotel hat uns Vorgaben gemacht, die das Meeting stark beeinflussen wird. Wir haben ein Doddle eingerichtet mit allen Infos, wo Ihr Euer Votum abgeben könnt (Mehrfachauswahl ist möglich und gewünscht).

