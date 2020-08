Amiga Future Nachrichten Portal

20-jähriges Jubiläum der ersten Veröffentlichung von MorphOS Published 06.08.2020 - 21:46 by AndreasM



https://www.morphos-team.net Heute jährt sich zum zwanzigsten Mal die erste Veröffentlichung von MorphOS, die ausschließlich für Commodore Amiga-Computern mit Phase5-PowerPC-Beschleunigerkarten veröffentlicht wurde.Das MorphOS-Entwicklungsteam bedankt sich bei allen MorphOS-Benutzern für die fortlaufende Unterstützung und das Interesse.

