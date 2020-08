Amiga Future Nachrichten Portal

Goadf! 3.0 wurde veröffentlicht Published 06.08.2020 - 21:42 by AndreasM



Was ist neu in dieser Version?



Ab sofort kann GoADF mit der locale.library lokalisiert werden, einschließlich Katalogen:

- Italienisch (von Samir Hawamdeh)

- Spanisch (von Ignacio Gully)

- Französisch (von Mickael 'BatteMan' Pernot)

- Griechisch (von Nikos Pagonis)

- Russisch (von Michail Malyshev)

- Finnisch (von Joona Palaste)

- Deutsch (von Frank Brandis)

- Tschechisch (von Predseda)

- Norwegisch (von Kolbjorn Barmen)

- Dänisch (von Michael Englyst)

- Niederländisch (von Folkert de Gans)

- Polnisch (AmigaPL von Krzysztof Donat)

- Polnisch (ISO-8859-2, Konvertierung von AmigaPL durch Mandi)

