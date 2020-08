Amiga Future Nachrichten Portal

Workbench Nostalgia Update Published 06.08.2020 - 21:39 by AndreasM



http://www.gregdonner.org/workbench/index.html Greg Donner schreibt:Workbench Nostalgia/Beta 1.2: Es wurden sechs Beta (Gamma) 1.2-Disk-Images hinzugefügt, darunter drei 5,25-Zoll-Disketten von Commodore, die im Rahmen ihrer Cross-Entwicklung verwendet wurden. Vielen Dank an den Mitwirkenden John Cole für diese!

