ADF-Kopie: Neue Bugfixed-Version und Firmware-Hotfix auf Version 1.111 Published 06.08.2020 - 21:37 by AndreasM



Eine neue Version der Firmware und App findet Ihr im Download-Bereich. Dazu gehören Bugfixes für das Lesen von SCP-Bildern, GUI-Optimierungen und die Erkennung von Paketverlusten bei langsamen USB-Verbindungen.



ADF-Copy Firmware Hotfixed auf v1.111



Fehler im MTP-Modus behoben



Es gibt noch einige Probleme mit älteren Linux-Versionen wie Linux Mint 19.



