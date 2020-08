Amiga Future Nachrichten Portal

Verzögerung wegen Hochwasser Published 05.08.2020 - 12:58 by AndreasM Wegen nen ziemlichen heftigen Hochwasser was wir gestern in Bayern hatten (wo es auch uns voll erwischt hat), verzögern sich alle Bestellungen, email-Antworten usw. etwas.

Bitte habt dafür Verständnis.

