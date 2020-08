Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 02.08.2020 - 10:17 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Satanische Botschaften (Die Outtakes #28)



Heute bei den Outtakes: Steine, Fraggles und Badesalz



https://www.youtube.com/watch?v=jN9VIyoBX-A





Beneath a Steel Sky #13: Brachiale Gewalt (RetroPlay/Amiga)



Arme Anita, kalt wie Plastik. Unsere Entdeckung im Reaktorraum hat uns den erweiterten Zugang zum Cyberspace ermöglicht. Auf zu neuen Pfaden und neuer Erkenntnis! Die Stimmgabel zeigt sich widerspenstig, aber die Jagd weist einen Teilerfolg auf. Neue Namen, neue Ziele, und ein Hinweis auf alte U-Bahn-Schächte. Also suchen wir mal unseren neuen Kontaktmann, und der enthüllt uns Unglaubliches... Es gibt eine alte Schuld zu begleichen. Wo war doch gleich der Perverse mit dem Lachgas?



https://www.youtube.com/watch?v=e_AMpAQhS2k





Beneath a Steel Sky #14: Monster in der U-Bahn (RetroPlay/Amiga)



Kurzer Rundgang, ob sich irgendwo neue Möglichkeiten gegeben haben - wir klicken uns in Eile durch diverse Locations und durchwühlen alle Mülleimer von Union City, bis wir den entscheidenden Hinweis bekommen. Die Kreditkarte öffnet uns Tür und Tor, und wir bekommen Zugang zu den alten Geheimnissen des Untergrunds. Also... fast zumindest. Eine massive Mauer hindert uns daran, aber wir finden das richtige Werkzeug für den Hintereingang... Es ist ja so schwer, gutes Personal zu kriegen.

Doch kaum haben wir den Weg zu den Gleisen der alten U-Bahn gefunden, treffen wir auf ein schreckliches Monster.



https://www.youtube.com/watch?v=nSvgfSHGpBc





Historyline #180: Modellbau-Rage-Quit 2.0? (RetroPlay Live/Amiga)



Die Erkenntnis kommt spät, aber sie kommt: Dennis erahnt, was er da eigentlich gerade baut, und Hagen bekommt einen taktischen Bomber mit Erfolgsgarantie. Jippie! Und damit gehen wir dann auf die Ballone. Das Blatt wendet sich langsam zum Guten, obwohl Dennis immer noch keine Lupe hat. Die Musik spielt auf (noch 'ne halbe Stunde?) und wir gehen auf Punktejagd. Werkzeugwechsel, das Verlangen nach größeren Modelle, und die Jungs breiten ihre technischen Leidensgeschichten aus.



https://www.youtube.com/watch?v=zuJkZXHpHow





Cthulhu auf der Spur: The Shadow Over Hawksmill (Retro Today/C64)



Im englischen Dorf Hawksmill verschwinden Bewohner. Als Sonderermittler schauen wir uns die Sache einmal aus der Nähe an und finden das Dorf leer und verlassen. Was uns hier erwartet ist nicht nur ein einfaches Run'n'Gun, das macht uns bereits das atmosphärische Intro von "The Shadow Over Hawksmill" deutlich. Cthulhu fhtagn! Die düstere Vorgeschichte berichtet vom Erwachen der dunklen Götter. Groß, detailreich und schön animiert begeben wir uns, ausgestattet mit einer kleinen Pistole auf Erkundungstour und tasten uns an die Grenzen des Wahnsinns vor bei der Suche nach den verschollenen Dorfbewohnern...



