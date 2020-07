Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

RNO Publisher 1.0 veröffentlicht Published 31.07.2020 - 15:49 by AndreasM



RNOPublisher ist ein benutzerfreundliches PDF-Veröffentlichungsprogramm.



Eigenschaften:



- Unterstützt die gängigsten Seitengrößen im Hoch- und Querformat

- Frei platzierbare Textfelder, Bilder, PDF-Links und grafische Objekte

- PDF-Links können auf Dokumentseiten oder Weblinks verweisen

- Unterstützt Basisschriftarten, die die Dateigröße nicht beeinflussen

- Benutzerdefinierte TTF-Schriftarten können in Dokumente eingebettet werden

- Unterstützung für PDF-Konturen (Inhaltsverzeichnis)

- Vom Benutzer erstellbare Seitenvorlagen

- Der PDF-Export unterstützt Kennwörter und Komprimierungsoptionen

- Eingeschränkte Mausbewegung und Größenänderung mithilfe von Qualifikationstasten

- Zusätzliches Speichern und Laden von Dokumenten in einem eigenen Format

- Drag & Drop-Laden von Dokumenten, Bildern und Textdateien



http://aminet.net/search?query=RNOPublisher RNO Publisher wurde in der Version 1.0 veröffentlicht.RNOPublisher ist ein benutzerfreundliches PDF-Veröffentlichungsprogramm.Eigenschaften:- Unterstützt die gängigsten Seitengrößen im Hoch- und Querformat- Frei platzierbare Textfelder, Bilder, PDF-Links und grafische Objekte- PDF-Links können auf Dokumentseiten oder Weblinks verweisen- Unterstützt Basisschriftarten, die die Dateigröße nicht beeinflussen- Benutzerdefinierte TTF-Schriftarten können in Dokumente eingebettet werden- Unterstützung für PDF-Konturen (Inhaltsverzeichnis)- Vom Benutzer erstellbare Seitenvorlagen- Der PDF-Export unterstützt Kennwörter und Komprimierungsoptionen- Eingeschränkte Mausbewegung und Größenänderung mithilfe von Qualifikationstasten- Zusätzliches Speichern und Laden von Dokumenten in einem eigenen Format- Drag & Drop-Laden von Dokumenten, Bildern und Textdateien

Back to previous page