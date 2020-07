Amiga Future Nachrichten Portal

Report+ Update erschienen Published 31.07.2020 - 10:14 by AndreasM



Report+ ist ein kostenloses ReAction-basierendes Programmm mit neun Funktionen:



Es ist ein erweiterter, reverse-engineered, 100% byte-kompatibler Ersatz für das offizielle Commodore Bug Reporting Tool(V40.2), versendet E-Mails automatisch.

Es kann edEs Aminet-Style Readme erstellen.

Es kann edEs A3000/A4000-type batteriegepufferten Speicher.

Es kann Zugriff auf die offizielle Hersteller und Produkt ID Registrierungen.

Es kann IFF/RIFF Dateien und ihre Komponententeile betrachten.

Es kann auf Symbol Dateien Batch-Verarbeitungen durchführen.

Es kann verschiedene ASCII Formaten umwandeln.

Es kann die Byte Nutzung für jedes Verzeichnis anzeigen, wahlweise auch Schutz-Bits setzen.

Es kann einen Schnappschuß eines Pfades und Veränderungen aufzeichnen und anzeigen.



Der Quellcode ist enthalten.



Download AmigaOS 3.9 Version

Download AmigaOS 4 Version

