Icaros Desktop: Eine kleine Statusaktualisierung Published 31.07.2020 - 15:46 by AndreasM



mehr unter: Hallo meine Freunde. Zunächst möchte ich mich für dieses späte Update entschuldigen und alle zum das Icaros-Projekt beruhigen: Es läuft noch, obwohl nicht viel unternommen wurde. Ich teste derzeit einige neue Programme für AROS (vor allem den unglaublichen RNOPublisher, den ersten Versuch, DTP auf unserer Plattform auszuführen), und mein Job im „echten Leben“ hat mich stark eingespannt.mehr unter: http://vmwaros.blogspot.com/2020/07/a-l ... pdate.html

