Amiga Future monatliche News Juli 2020 Published 30.07.2020 - 10:29 by AndreasM

Amiga Future Ausgabe 145 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 145 (Juli/August 2020) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Review The Queens Footsteps

Review Distant Suns

Special Action Replay Amiga 500



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info:

Bestellen:





5.7.2020

Amiga Future Heft Index Update



Das Amiga Future Heftindex ist auf den aktuellen Stand gebracht worden und beinhaltet jetzt auch das Index der neuesten Ausgabe der Amiga Future.



Das Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben. Somit ist es leichter möglich einen bestimmten Artikel in über 20 Jahren Amiga Future zu finden.



Zusätzlich kann das Heftindex auch mit dem AFA-Viewer für AmigaOS 4 genutzt werden.



Zum einem um einfach herauszufinden in welcher Ausgabe ein Artikel veröffgentlicht wurde.



Man kann aber mit dem AFA-Viewer auch gleich direkt die auf AFA-DVD veröffentlichten Artikel lesen. Dazu muß die AFA-DVDsich im Laufwerk befinden oder auf Festplatte installiert sein.



Außerdem ist es möglich teilweise auf die Dateien direkt von der Amiga Future Homepage zuzugreifen.



Kostenloses Download AFA-Viewer:



https://www.amigafuture.de





13.7.2020

Freds Journey Boxed Edition erschienen



APC&TCP freut sich das neue Amiga Spiel Fred‘s Journey in einer physischen Version für Sammler zu veröffentlichen. Eine digitale Kopie wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.



Nach Trap Runner ist Fred‘s Journey der zweite Amiga Titel von Retroguru, der bei APC&TCP veröffentlicht wurde.



Erhältich ist das Spiel unter



Über Fred’s Journey:



Fred schwelgt in seinen Erinnerungen an seine vergangenen Reisen mit dem Commodore 64.

Er beschließt, seine Abenteuer noch einmal zu erleben und macht sich wieder auf den Weg!



Eigenschaften:



- Läuft auf jedem OCS / ECS-Amiga mit 1 MB RAM ab Kickstart 1.2

- Geschrieben in 100% 68k Assembler

- 50 fps, sanftes Parallaxen-Scrollen, mehr als 50 Farben

- Oldschool-Pixel

- 20 Level

- 7 Chiptunes

- Versteckte Cheats

- Highscore



http://www.retroguru.com/freds-journey/

http://www.apc-tcp.de





14.7.2020 + 22.7.2020

Alte Amiga Future Ausgabe 120+121 deutsch & englisch online



Seit heute könnt ihr auf der Amiga Future Webpage die Ausgabe 120+121 der Amiga Future online lesen.



Wir stellen in unregelmäßigen Abständen ältere Ausgaben der Amiga Future kostenlos online.



Die Hefte an sich bzw. die PDF-Version (High Quality) sind weiterhin in unserem



Deutsche Hefte online lesen:

Englische Hefte online lesen:



https://www.amigafuture.de





18.7.2020+26.7.2020

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Realm of Maiyessae

Swords of Twilight



app.php/dlext/index



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



