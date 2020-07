Amiga Future Nachrichten Portal

AmiCygnix 1.6 veröffentlicht Published 31.07.2020 - 15:45 by AndreasM



Änderungen:



* Update auf Version 2.24.32 von GTK +, der neuesten Version von GTK + 2. Zusätzlich zu einigen neuen Funktionen, funktioniert das Drag & Drop in GTK + 2-Anwendungen nun endlich. Die entsprechenden Programme müssen erneut verknüpft werden. Programme wie Rox-Filer oder Gimp profitieren stark davon. Bitte beachtt daher die Aktualisierungen dieser Programme!



* Volle Unterstützung für Unix LocaleStrings. So können nun zusätzlich zur Sprache das Land, die Kodierung und spezielle Varianten auswählen. Es können auch mehrere Gebietsschemas ausgewählt werden.

Alle Treiber, alle AmiCygnix-Tools und der X-Server wurden dafür überarbeitet.

Siehe die Dokumentation "README.Language.pdf" im Verzeichnis "Cygnix: Docs"!



* Mit den folgenden Anzeigetreibern für die Workbench kann das Fenster jetzt verkleinert werden:



- Workbench

- Workbench2

- Picasso96wb

- Picasso96wb2



Der Inhalt kann dann mit einem Scroller verschoben werden.

Diese Funktion kann über myX11Setup deaktiviert werden!



* Unterstützung für Version 3.16.3 von GnuTLS, der neuesten Version des SSL / TLS-layer. Die Unterstützung für SSL 3.0 und TLS 1.3 ist neu. Die enthaltenen vertrauenswürdigen Zertifikate wurden ebenfalls aktualisiert. Probleme mit Programmen wie NetSurf oder Claws-Mail sollten damit gelöst sein. Die entsprechenden Programme müssen jedoch erneut verknüpft werden.



Folgende Pakete sind betroffen:



- NetSurf

- Claws-Mail

- Pidgin

- uGet

- Audacious (Scrobbler Plugin)

- Gimp (Datei-Uri-Plugin)

- UFRaw (FITS Saver)



Bitte beachtet daher die Aktualisierungen dieser Programme!



* Unterstützung für LDAP über OpenLDAP 2.4.49. Ist jetzt in libcurl integriert und wird auch in Claws-Mail verwendet.



* Unterstützung für AISS in den Menüs der Workbench-Anzeigetreiber. Die Größe der Symbole kann mit der Umgebungsvariablen "MenuImageSize" festgelegt werden.



* MyX11Setup mit verbesserter Hilfefunktion überarbeitet. Danke an Michael Christoph!



* Italienische Übersetzung in vielen AmiCygnix-Skripten aktualisiert. Vielen Dank an Samir Hawamdeh!



* Neue spanische Übersetzung der Texte in den Workbench-Anzeigetreibern.

Vielen Dank an Javier de las Rivas!



* Neuer Catalog in russischer Sprache für myX11Setup. Vielen Dank an Eugene Sobolev!



* Das Thema "Clearlooks" ist jetzt das Standardthema für GTK + 2 und den Fenstermanager "Openbox". Die alten Themen "Amiga-BlueTabs-xxx" oder "AmigaOS4" sind weiterhin enthalten.



* Ein Problem beim Starten des AmiCygnix-Desktops über myX11Setup wurde behoben.



