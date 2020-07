Amiga Future Nachrichten Portal

AmiArcadia Update erschienen Published 28.07.2020



Bei AmiArcadia handelt es sich um ein Programm das folgende Arcade-Geräte emuliert:

Emerson Arcadia 2001 Konsolen (Bandai, Emerson, Grandstand, Intervision, Leisure-Vision, Leonardo, MPT-03, Ormatu, Palladium, Poppy, Robdajet, Tele-Fever, Tempest, Tryom, Tunix, etc.) (1982);

Interton VC 4000 Konsolen (Acetronic, Fountain, Hanimex, Interton, Prinztronic, Radofin, Rowtron, Voltmace, Waddington, etc.) (c. 1978);

Elektor TV Games Computer (1979);

PIPBUG basierende Konsolen (Electronics Australia 77up2 and 78up5, Signetics Adaptable Board Computer, Eurocard 2650, etc.) (c. 1977-1978);

Signetics Instructor 50 Trainer (1978);

Central Data 2650 Computer (1977);

Astro Wars, Cat and Mouse, Galaxia, und Laser Battle Münzeinwurf von Zaccaria (1979-1982);

Malzak 1 und 2 Münzeinwurf von Kitronix (c. 1980);

Chaos 2 Computer (1983);

Dolphin Trainer (1977);

PHUNSY Computer (c. 1980); und

AY-3-8550 basierende Pong Systeme (c. 1976)

Ravensburg Selbstbaucomputer aka Minimal 2650 Computer trainer (1984). Einiges Features:

ReAction GUI

Status laden / speichern

Fenster und Vollbild

CPU Ablaufverfolgung

Trainer

Unterstützung für ziehen und ablegen

Skalierung von Grafiken

Konfiguration und Spiel automatisch laden / speichern

Unterstützung für tastatur/Joystick/Gamepad/Paddle/Maus/Trackball

Autofire

Turbomode

Spielaufzeichnung und Wiedergabe

PAL/NTSC Modus

Sprite Demultiplexing

Hilfefenster

Quellcode

Debugger

Frame-Skipping

belegbare Tasten

Bildschirmfoto speichern (4 Formate unterstützt)

ARexx Port

Spielen über das Netzwerk

Echtzeitmonitor

Unterstützung für Locale

Seitenleiste für Spielauswahl

Text zu Sprachausgabe

Druckerausgabe

Bildstabilisierung

Unterstützung für ZIPped Spiele

Zwischenablage

Paletteeditor

Tonaufbereitung

High-Score Verwaltung

Force-Feedback

Spriteeditor

Download:



AmigaOS 3.5+

AmigaOS 4

