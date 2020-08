Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future sucht Übersetzer Published 08.08.2020 - 22:42 by AndreasM



Wir suchen Übersetzer für das Magazin.



Deutsch -> Englisch



Ihr solltent Eure Sprache (Englisch) sehr gut sprechen und eine sehr gute Rechtschreibung in der Muttersprache haben und auch die deutsche Sprache gut verstehen.



Und natürlich solltet Ihr auch verstehen, was Sie übersetzt.

Grundkenntnisse über den Amiga sind daher auch erforderlich.



http://www.amigafuture.de

