Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 26.07.2020 - 10:28 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Beneath a Steel Sky #11: Auf dem Boden der Tatsachen (RetroPlay/Amiga)



Das halbe Team ist endlich im Erdgeschoss angekommen! Nun... eigentlich das ganze Team, aber nur die Hälfte davon nicht in desolatem Zustand. Armer Joey... immerhin konnten wir die Platine retten. Wieder einmal. Bei einem Plausch mit der Besitzerin eines Floh-Hotels erfahren wir etwas mehr über unseren Hintergrund und bekommen Hilfe angeboten... die wir erst einmal ablehnen. Wir brauchen keine Hilfe, erst recht nicht von der reichsten Frau der Stadt. Sooo viele Möglichkeiten, und doch sind alle hier nur gefangene des Wohlstands... Dabei wollen wir doch nur in den Club.



https://www.youtube.com/watch?v=ijPctF8Kbr8





Beneath a Steel Sky #12: Ein exklusiver Nachtclub (RetroPlay/Amiga)



Bestandsaufnahme im exklusiven Nachtclub, der nicht viel mehr ist als eine schmierige Toilette mit echt widerlichem Dekor. Aber hey - wir sind drin! Also plaudern wir mal ein wenig mit den Leuten, die hier anzutreffen sind, und lernen neben dem Club-Manager auch eine kühle Dame kennen und scheitern an der Hausordnung, wenn wir uns beim Barkeeper einen Drink bestellen wollen. Überhaupt scheint der Laden hier nicht gerade die Möglichkeiten eines Clubs zu bieten, und die Band spielt auch unhörbar leise. Daumendicke Löcher und fettige Gläser - das nächste Rätsel klopft an. Kümmern wir uns erstmal im den Hund.



https://www.youtube.com/watch?v=vFl7qk9R2es





Historyline #179: Gamescom-Streams (RetroPlay Live/Amiga)



Dennis kämpft sich in die zweite Ebene vor - es wird noch kleiner! Alles für den Zuschauer... Wer übrigens über unseren Retro-Bereich mal hinausschauen will, sei herzlich dazu eingeladen, einmal auf unseren NewSk00l-Kanal zu schauen. Aber das nur am Rande - Hagen gehen gerade die Flieger aus, er muss die Einheiten ein bisschen zurückziehen und sich neu aufstellen und macht eine ausführliche taktische Erklärung. Zukunftsplanung zur GamesCom... wir werden da sein. Für euch. Im Stream. Details kommen!



https://www.youtube.com/watch?v=Jt8NAdqJpv4





Finale für den Amiga 4000 (Bastel-Ecke)



Endspurt am Amiga 4000: Die letzten Akkuschäden werden behoben, der letzte IC eingelötet und... geht nicht. Einen Rage Quit später konnten wir dann aber dank der hilfsbereiten Community im A1k-Forum das Problem doch noch in den Griff bekommen - Zeit zum Zusammenbauen und zum Testen!



