Interface XXVII in Kiel 15.08.2020 Published 25.07.2020 - 19:34 by AndreasM



Fast alles an Veranstaltungen ist seit Jahresbeginn auf Grund der Corona-Pandemie abgesagt worden, was wohl auch die einzige vernünftige Entscheidung war, um uns, unsere Familien Freunde und Verwandte zu schützen.



Nach diversen Lockerungen in verschiedenen Bereichen, hat sich die Orga zusammengesetzt und ein Konzept erarbeitet, um unter Auflagen eine Interface im August stattfinden zu lassen.

(Vielen Dank an Sandra, Mike, Sven, Alexander & den Rest der Kieler Crew)



- Personenzahl: max 15 im DG und 9 im 1.OG

- Maskenpflicht im gesamten Haus, Ausnahme am eigenen Platz

- kein Grillen / kein Flohmarkt

- eigene Becher für Kaffee mitbringen.

(Kaffe wird nur vom Orga Team im hinteren Büro gekocht und in einer größeren Pumpkanne dann im MZ-Raum zur Selbstbedienung angeboten)

- keine unverpackten Lebensmittel verteilen (z.B. Kuchen)

- WC Nutzung nur im EG



Es wird nur Personen Zutritt gewährt, die sich per E-Mail registriert und eine entsprechende Rückmeldung per E-Mail erhalten haben.



interface@jugendhaus-klausdorf.de



Wir hoffen auf euer Verständnis für diese Maßnahmen, aber anders ist das leider nicht möglich.



Und eine ganz große Bitte, die eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit ist...kommt bitte nur, wenn ich euch absolut fit fühlt.



Falls ihr Schnupfen, eine Erkältung, oder sogar Fieber, dann bleibt der Veranstaltung zum Schutz für euch und den anderen bitte fern.



So leid es uns tut, eine andere Möglichkeit gibt es in diesen Zeiten leider momentan nicht, um uns einfach Mal wieder wie früher unbeschwert zu treffen.



Datum: 15.08.2020 27.Interface

Adresse: Jugendhaus Neue Heimat - Dorfstraße 101 - 24222 Schwentinental (Ortsteil Klausdorf)

Beginn 14:00h (der Aufbau beginnt ab 12:00h...für alle, die viel Hardware "mitschleppen")

Ende der Veranstaltung ca. 00:00h



Wir würden uns auf euch freuen und wünschen euch viel Spaß auf der Interface XXVII...



Amiga Club Schleswig-Holstein // CCK // VCC und euer ForD68



