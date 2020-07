Amiga Future Nachrichten Portal

Super Wormy The Worm-Like Snake. v1.0 Published 25.07.2020 - 19:28 by AndreasM



Ich verbrachte viel Zeit damit, die letzten Fehler aufzuspüren. Einen großen hatte ich übersehen.

Ich habe irgendwo die Übersicht verloren, vielleicht werde ich es eines Tages finden und beheben können.

Aber für den Moment...



Obwohl das Spiel nicht AGA ist, scheint es nur auf 68020+ zu funktionieren und läuft mit 2 MB Chip Ram (ich habe es auf 1 MB CHIP und 1 MB Fast ausgeführt ...) am besten.



Diese v1.0 wurde nun veröffentlicht.

Super Wormy, die wurmartige Schlange für den Amiga.



Von Festplatte lauffähig - einfach die Verzeichnisstruktur) auf die Festplatte kopieren, um es von dort zu starten und zu spielen.



SuperWormy - Das Spiel



WormyEditor - Der Editor - es können eigenen Level erstellt werden.

Der Editor scheint zumindest auf allen Amigas zu funktionieren.



Es sollte jedoch auf PAL und NTSC funktionieren.



Viel Spaß beim Würmen ...



