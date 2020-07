Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Dune2 Amiga 68k Port (OpenDune) Update veröffentlicht Published 25.07.2020 - 19:24 by AndreasM



Für alle mit einer 060 ist dies der beste Weg, um die klassische Dune 2 auf einem Amiga zu spielen.



Anforderungen:



1) Ein AGA / RTG Amiga mit einem schnellen 68060 Prozessor

2) AHI installiert (Version 4.18 empfohlen)

3) 3.1 ROMs (3.0 ROMs können dazu führen, dass es zu langsam läuft)

4) Eine Kopie der PC-Spieledatendateien (muss die richtige Version sein!)



Eigenschaften:



* 256 Farben

* MIDI-Unterstützung

* AHI Sound-Unterstützung

* Unterstützung für Vollbild- und Fenstermodus

* 2x Skalierungsfilter und Vergrößerungsfilter (erhöht die Auflösung)



http://aminet.net/package/game/strat/OpenDune_RTG NovaCoder hat kürzlich seinen OpenDune-Port aktualisiert, um einige zusätzliche Verbesserungen aufzunehmen und einige kleinere Fehler zu beheben.Für alle mit einer 060 ist dies der beste Weg, um die klassische Dune 2 auf einem Amiga zu spielen.Anforderungen:1) Ein AGA / RTG Amiga mit einem schnellen 68060 Prozessor2) AHI installiert (Version 4.18 empfohlen)3) 3.1 ROMs (3.0 ROMs können dazu führen, dass es zu langsam läuft)4) Eine Kopie der PC-Spieledatendateien (muss die richtige Version sein!)Eigenschaften:* 256 Farben* MIDI-Unterstützung* AHI Sound-Unterstützung* Unterstützung für Vollbild- und Fenstermodus* 2x Skalierungsfilter und Vergrößerungsfilter (erhöht die Auflösung)

Back to previous page