Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Picasso96 fix 2.0 veröffentlicht Published 25.07.2020 - 19:22 by AndreasM



Holger.Hippenstiel schreibt:



Als ich ein bisschen mit WinUAE4.4 und meiner Amiga-WB herumspielte habe ich festgestellt, dass Picasso96 die Bildschirmgrößen auf einige seltsame Werte für höhere Auflösungen beschränkt. Zuerst dachte ich "Nicht genug VRam", aber das war nicht der Fehler. Dann fand ich das schon ältere Picasso96Fix, das seit langer Zeit nicht mehr in WinUAE enthalten ist. Es begrenzt das Maximum für Breite und Höhe auf 2048, also keine 4k Auflösung für meinen emulierten Amiga



Aus diesem Grund habe ich Picasso96FixV2 entwickelt. Damit können in Picasso96 Bildschirme mit bis zu 7680 * 4320 (8k Auflösung) Pixel verwendet werden.

Mit dieser Version können 4k-Bildschirme mit doppelter Breite / doppelter Höhe (oder beides) genutzt werden.



http://aminet.net/package/util/boot/Picasso96FixV2 Picasso96-Fix wurde in der Version 2.0 veröffentlicht.Holger.Hippenstiel schreibt:Als ich ein bisschen mit WinUAE4.4 und meiner Amiga-WB herumspielte habe ich festgestellt, dass Picasso96 die Bildschirmgrößen auf einige seltsame Werte für höhere Auflösungen beschränkt. Zuerst dachte ich "Nicht genug VRam", aber das war nicht der Fehler. Dann fand ich das schon ältere Picasso96Fix, das seit langer Zeit nicht mehr in WinUAE enthalten ist. Es begrenzt das Maximum für Breite und Höhe auf 2048, also keine 4k Auflösung für meinen emulierten AmigaAus diesem Grund habe ich Picasso96FixV2 entwickelt. Damit können in Picasso96 Bildschirme mit bis zu 7680 * 4320 (8k Auflösung) Pixel verwendet werden.Mit dieser Version können 4k-Bildschirme mit doppelter Breite / doppelter Höhe (oder beides) genutzt werden.

Back to previous page