Iris Beta 91 mit verifiziertem Google Mail-Zugriff Published 25.07.2020 - 19:19 by AndreasM



Die Verwendung der Google Mail IMAP-Oberfläche durch Iris wurde jetzt von Google verifiziert, wodurch Sicherheitswarnungen und Einschränkungen beim Konfigurieren von Google Mail-Konten entfernt wurden.



https://iris-morphos.com



Quelle: https: //morph.zone

