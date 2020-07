Amiga Future Nachrichten Portal

30 Jahre Amiga Joker Published 20.07.2020 - 16:00 by AndreasM



30 Jahre Amiga Joker. So haben sich die ersten und die letzten Wochen angefühlt, für die Pioniere, für mich. Per Text in alten Gaming-Zeiten kramen. Viel Spaß!



Im Oktober 1989 war richtig was los in unseren Breiten. Während die Massen in Leipzig “Wir sind das Volk” skandierten, köpfte ein kleines Team in Haar bei München schon die Korken. Gefeiert wurde die Geburt des Amiga Joker.



Alles Gute zum Geburtstag, lieber Amiga Joker! Du hast im Oktober vergangenen Jahres Deinen 30. Geburtstag gefeiert. Ich freue mich dass ich zu diesem Anlass ein paar Worte schreiben darf. Aber Moment, wer schreibt hier eigentlich? Wenn ich mich kurz vorstellen darf: Mein Name ist Richard Löwenstein und ich durfte diese Spielezeitschrift – die vielleicht großartigste des Universums – hautnah begleiten. War fünf Jahre lang dabei, von September 1991 bis zur letzten Ausgabe im Oktober 1996.



Weiter unter https://www.richard-loewenstein.de/amig ... hen-weise/

