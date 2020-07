Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 19.07.2020 - 10:21 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Der Pinky und der Brain (Die Outtakes #27)



Heute bei den Outtakes: Kamerapositionsprobleme, Schwerkraftphilosophien und Revenge of the Sitztanz



https://www.youtube.com/watch?v=WFeWLVtkUXc





Beneath a Steel Sky #09: Durch die Hintertür (RetroPlay/Amiga)



Al says: save early, save often. Aber das nur nebenbei... Ausgestattet mit Schreiebmann-Port haben wir Gilbert Lamb erfolgreich vor die eigene Tür gesetzt und wurden prompt mit der Fütterung seiner Katze beauftragt. Also schauen wir uns mal in seiner Wohnung etwas um und werfen mal eine Videokassette in den Recorder. Cat-Content at its best! Falk bekommt Punktabzug. Aber reden kann er und beantwortet Fragen, ohne sie zu beantworten... Also: ab zur Sicherheit!



https://www.youtube.com/watch?v=tZWUKnVM7qo





Beneath a Steel Sky #10: Willkommen im Cyberspace! (RetroPlay/Amiga)



In bester Indiana Jones-Manier haben wir den gewagten Sprung über die Häuserschlucht gemacht und finden uns in einer Art Umkleide voller Schließfächer wieder. zum Glück haben wir den Schlüssel - zumindest zu einem der Fächer... Ob unser Schriebmann-Port jetzt endlich mal zum Einsatz kommt? Willkommen im Cyberspace. Alles mitnehmen, was nicht bei Drei auf den Bäumen ist. Oder festgenagelt. Was man im Cyberspace nicht so alles findet... Und steht eine blühende Hacker-Karriere bevor!



https://www.youtube.com/watch?v=3nVue_89qoo





Historyline #178: Hagens Youtube-Anekdoten (RetroPlay Live/Amiga)



Nach 20 Minuten Sekundenschlaf ist Hagen wieder voll da. Also... historisch gesehen. Kleiner Blackout, aber Hauptsache Spaß. Dennis verzweifelt auch nur ein kleines bisschen über winzige, runde Bauteile, während Hagen Ballone wegpustet. Dafür gibt's auch ein paar Nüsschen, ein Dank dafür an unsere treuen Abonnenten! Für die Wasserkühlungs-Umbaumaßnahmen am Helm reicht's aber noch nicht. Während im Hintergrund die Schlacht tobt, bleibt Zeit für ein paar von Hagens Annekdoten. Früher war alles besser!



https://www.youtube.com/watch?v=dZR2Xk0WOZU





C16-Spiele, Amiga- und PC-Hardware und ein Messebericht auf VHS (Retro ausgepackt #47)



Diesmal packen wir wieder Päckchen und Pakete aus, die uns unsere Zuschauer geschickt haben. Mit dabei sind mehrere C16-Spiele, Hardware für Amiga und PC und eine gaming-lastige Video-Kassette.



