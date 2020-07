Amiga Future Nachrichten Portal

Eagleplayer 2.05 veröffentlicht Published 20.07.2020 - 15:59 by AndreasM



Dies ist ein längst überfälliges Update des (noch immer) umfassendsten Musik-Players auf Amiga. Eagleplayer ist ein kostenloses Paket zum Abspielen mehrerer Musikformate. Es ist sehr modular aufgebaut, so dass sogar die Hauptbenutzeroberfläche eines der Plugins ist.



