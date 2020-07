Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaAMP 3.28 veröffentlicht Published 20.07.2020 - 15:58 by AndreasM



Fehlerbehebung:



Fehler beim Abrufen der Zeichenfolge vom URL-Anforderer behoben.

Fehler beim Teilen durch Null beim ICY-Header-Parsing behoben.

Gehärtetes Parsen von ID3v2-Tags - kann in seltenen Fällen abstürzen

Die Routinen "Laden: Als Datei" wurden behoben.



Verbesserungen:

Überarbeitete PLS-Analyse. Es ist jetzt viel schneller.



Aktualisierung:

Sndfile-Unterstützung in 68k-Version implementiert.

Für 68k-Version auf GCC 6.5 umgestellt. Erzeugt kleineren, effizienteren Code.

Mehrere Sprachkataloge wurden aktualisiert.



