Gregory Donner: Neue inoffizielle Warp 4060 Webseite Published 20.07.2020



Warp 4060: Diese neue inoffizielle Webseite wurde erstellt, um so viele verfügbare Informationen wie möglich über (unter anderem) die Warp 4060-Beschleuniger-/ RTG-/Audio-/WiFi-Karte der CS-Labs für den Amiga an einem Ort zu bündeln. Die Karte befindet sich derzeit in der Entwicklung, wird aber in diesem Jahr erscheinen, wie CS-Labs mitteilt.



