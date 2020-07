Programmübersicht zur Gamescon Test-Text Amiga Future Nachrichten Portal

Die zu 100% nutzlose AROS-Distribution Version 0.2 Published 16.07.2020 - 21:12 by AndreasM



Ich habe die AROS64-Quelle, die ich hatte, auf die neue stabilisierte ABIv1 AROS64 aktualisiert, die von deadw00d eingeführt wurde (siehe Quelle auf Github). Am Anfang gab es einige Probleme, z.B. Collect-Aros stürzte hier ab. Aber im Gegensatz zum Haupt-SMP AROS64 / Icaros64 wurde es nach meinem Fehlerbericht sehr schnell behoben. Daher konnte ich mit FreePascal wieder in 64 Bit AROS kompilieren, sehr schön. Ich habe auch einige meiner alten Programme ausprobiert und alle funktionieren ziemlich gut, einige kleine Probleme natürlich, aber insgesamt nicht schlecht. Ich werde versuchen zu untersuchen, welche dieser Programme aus meinem Code oder FPC-Code stammen und was aus AROS64 selbst stammt. Ich bin mir nicht sicher, ob weitere Fehlerberichte gewünscht werden (weil ich denke, dass deadw00d mehr auf das AxRT abzielt), aber vielleicht werde ich es versuchen.



