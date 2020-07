Programmübersicht zur Gamescon Test-Text Amiga Future Nachrichten Portal

FreePascal 3.2.0a veröffentlicht Published 16.07.2020 - 21:10 by AndreasM



Charlie nahm sich einige Zeit, um die von mir erstellten FreePascal 3.2.0-Pakete zu überprüfen. Ich habe sie entsprechend den Vorschlägen geändert. Einiges ist derzeit nicht möglich und erfordern einige Änderungen im Code, andere sind wiederum leicht zu ändern. Er hat auch einen Fehler in vlink gefunden, der behoben wurde und wir fügen jetzt auch die neueste Version von vlink hinzu.



Die größte Änderung für die Benutzer besteht darin, dass es jetzt in einem Ordner namens "FPC" (anstelle von FreePascal) installiert wird. Außerdem wird die erstellte Zuweisung "FPC:" (anstelle von "FreePascal") genannt. Wenn das alte und das neue Paket installiert ist, kann anschließend (nach dem Neustart) die alte Schublade „FreePascal“ gelöscht werden.



