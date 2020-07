Programmübersicht zur Gamescon Test-Text Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

ADF-Copy/Drive Frontend v1.104 Published 16.07.2020 - 21:07 by AndreasM

- mehr SCP-Bugfixes

ADF-Copy v1.102 Beta

- SCP-Bugfixes und einige Laufwerksprüfungen

ADF-Copy v1.100 Beta



Neu & Änderungen:

- Das Trackgrid zeigt jetzt die Anzahl der Wiederholungen an

- Das Trackgrid ist jetzt anklickbar. Klickt man auf einen Track, werden mögliche Fehlerdetails in den Statusfenstern angezeigt und kann auswählen, welcher Track im Histogramm und im Flux-Detailfenster angezeigt wird

- Das Histogrammfenster zeigt das Histogramm der Flux-Übergänge der aktuellen Spur an

- log10 schaltet zwischen logarithmischer und linearer Anzeige um.

- Menü

- „Index ausgerichtet“: Richtet den Anfang der Spuren am Indexloch aus. Der Amiga benötigt keine ausgerichteten Spuren, sieht aber beim Scannen auf Flux-Level gut aus.

- Menü Flux Tools

- „SCP lesen“ liest eine Festplatte auf Flux-Level und speichert sie im SuperCardPro-Format

- „Scan Disk“ liest eine Disk zum überprüfen ohne zu speichern.

- Schreiben ist noch nicht implementiert

- Das Flux-Detail-Fenster zeigt die Übergänge im Detail an. Man kann die aufgezeichnete Umdrehung mit den Pfeilen in der oberen linken Ecke auswählen

- Diskview zeigt die Spurausrichtung grafisch an, grün bedeutet Datenzone mit korrekter Prüfsumme, gelb ist die Headerzone mit korrekter Prüfsumme, Sektoren mit fehlerhaften Prüfsummen werden rot angezeigt.

- Mit „Start“ und „End“ kann die Start- und Endspur ausgewählt werden, indem mit der rechten Maustaste um 10 und mit der linken Maustaste um 1 erhöht wird. Das normale Laufwerk sollte auf Spur 81 gehen und auf eigenes Risiko auch höher gehen. Es gibt noch keine Überprüfung der Laufwerksfunktionen.

- „Umdrehungen“ wählt aus, wie viele Umdrehungen pro Spur aufgenommen werden, 3 wird empfohlen

- „Histogramm“, „Flux-Diagramm“ und „Diskview“ wählt die Sichtbarkeit der entsprechenden Fenster.



Diese Version erfordert ADF-Copy / Drive Firmware 1.100 oder höher.



https://nickslabor.niteto.de/ ADF-Copy v1.104 Beta- mehr SCP-BugfixesADF-Copy v1.102 Beta- SCP-Bugfixes und einige LaufwerksprüfungenADF-Copy v1.100 BetaNeu & Änderungen:- Das Trackgrid zeigt jetzt die Anzahl der Wiederholungen an- Das Trackgrid ist jetzt anklickbar. Klickt man auf einen Track, werden mögliche Fehlerdetails in den Statusfenstern angezeigt und kann auswählen, welcher Track im Histogramm und im Flux-Detailfenster angezeigt wird- Das Histogrammfenster zeigt das Histogramm der Flux-Übergänge der aktuellen Spur an- log10 schaltet zwischen logarithmischer und linearer Anzeige um.- Menü- „Index ausgerichtet“: Richtet den Anfang der Spuren am Indexloch aus. Der Amiga benötigt keine ausgerichteten Spuren, sieht aber beim Scannen auf Flux-Level gut aus.- Menü Flux Tools- „SCP lesen“ liest eine Festplatte auf Flux-Level und speichert sie im SuperCardPro-Format- „Scan Disk“ liest eine Disk zum überprüfen ohne zu speichern.- Schreiben ist noch nicht implementiert- Das Flux-Detail-Fenster zeigt die Übergänge im Detail an. Man kann die aufgezeichnete Umdrehung mit den Pfeilen in der oberen linken Ecke auswählen- Diskview zeigt die Spurausrichtung grafisch an, grün bedeutet Datenzone mit korrekter Prüfsumme, gelb ist die Headerzone mit korrekter Prüfsumme, Sektoren mit fehlerhaften Prüfsummen werden rot angezeigt.- Mit „Start“ und „End“ kann die Start- und Endspur ausgewählt werden, indem mit der rechten Maustaste um 10 und mit der linken Maustaste um 1 erhöht wird. Das normale Laufwerk sollte auf Spur 81 gehen und auf eigenes Risiko auch höher gehen. Es gibt noch keine Überprüfung der Laufwerksfunktionen.- „Umdrehungen“ wählt aus, wie viele Umdrehungen pro Spur aufgenommen werden, 3 wird empfohlen- „Histogramm“, „Flux-Diagramm“ und „Diskview“ wählt die Sichtbarkeit der entsprechenden Fenster.Diese Version erfordert ADF-Copy / Drive Firmware 1.100 oder höher.

Back to previous page