Freds Journey Boxed Edition erschienen Published 13.07.2020 - 12:02 by AndreasM



Nach Trap Runner ist Fred‘s Journey der zweite Amiga Titel von Retroguru, der bei APC&TCP veröffentlicht wurde.



Erhältich ist das Spiel unter



Über Fred’s Journey:



Fred schwelgt in seinen Erinnerungen an seine vergangenen Reisen mit dem Commodore 64.

Er beschließt, seine Abenteuer noch einmal zu erleben und macht sich wieder auf den Weg!



Eigenschaften:



- Läuft auf jedem OCS / ECS-Amiga mit 1 MB RAM ab Kickstart 1.2

- Geschrieben in 100% 68k Assembler

- 50 fps, sanftes Parallaxen-Scrollen, mehr als 50 Farben

- Oldschool-Pixel

- 20 Level

- 7 Chiptunes

- Versteckte Cheats

- Highscore



http://www.retroguru.com/freds-journey/

