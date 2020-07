Amiga Future Nachrichten Portal

SDBox: microSD-Karten am Parallel-Port Published 12.07.2020 - 17:23 by osz



Zum GitHub-Projekt: Diese Meldung ist nicht wirklich neu, aber bislang ist sie bei uns etwas unter gegangen. Da es sich jedoch um ein wirklich spannendes Projekt handelt und der eine oder andere davon vielleicht doch noch nichts mitbekommen hat, möchten wir sie in unseren News aufnehmen. Besser spät als nie.Jorgen Bilander aus Schweden hat auf GitHub sein Projekt zum ansprechen von microSD-Karten am Parallel-Port des Amigas veröffentlicht. Mit Hilfe eines Arduino Nano V3 und eines microSD-Adapters für die SPI-Schnittstelle, lässt sich, vereint auf der von Jorgen Bilander entwickelten Platine, zusammen eine sogenannte SDBox bauen. Das ganze sollte ab OS 1.3 funktionieren, obwohl nicht alle AmigaOS-Versionen explizit getestet wurden. Wer Zugang zu einem 3D-Drucker hat, kann sich im Projekt-Repository ebenfalls das 3D-Modell für ein passendes Gehäuse herunterladen.Zum GitHub-Projekt: https://github.com/jbilander/sdbox

