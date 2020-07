Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

DIY-Floppy-Adapter für externe Laufwerke (Noch WIP!) Published 12.07.2020 - 17:08 by osz



Zum GitHub-Projekt: Der GitHub-Benutzer RetroNynjah hat vor einiger Zeit sein Projekt zum Anschluss von externen Floppy-Laufwerke an den 23-poligen D-Sub-Anschluss des Amigas veröffentlicht. Das Projekt befindet sich noch in Entwicklung (Work In Progress). So wurde der Adapter bislang nur mit dem Gotek-Laufwerk getestet, in der Theorie sollte er aber auch mit Floppy-Laufwerken funktionieren, wie es in der Beschreibung heißt.Zum GitHub-Projekt: https://github.com/RetroNynjah/Amiga-Ex ... py-Adapter

Back to previous page