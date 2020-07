Amiga Future Nachrichten Portal

Cosmo's Cosmic Adventure unter MorphOS spielen Published 12.07.2020 - 12:39



Download über morphos-storage.net: Eric Fry hat eine Engine für den DOS-Klassiker Cosmo's Cosmic Adventure für MorphOS geschrieben und auf GitHub als Quellcode bereit gestellt. Die spielbare Binär-Version kann über morphos-storage.net mit einer beigefügten Shareware-Version des Spiels heruntergeladen werden. Die Vollversion des Spiels kann zum Beispiel über GOG.com oder Steam erworben werden.GitHub-Repository: https://github.com/yuv422/cosmo-engine Download über morphos-storage.net: https://www.morphos-storage.net/?id=1552689

