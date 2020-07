Amiga Future Nachrichten Portal

A1200 8MB Erweiterung (FPU Upgradable) Revision 1.5 Published 12.07.2020 - 12:16 by AndreasM



A1200 8 MB Fast Memory Expansion Revision 1.5



Diese hochwertige und kostengünstige Speichererweiterung erhöht den Speicher eines Commodore-Amiga 1200-Computers. Zusätzlicher Speicher ist für viele Spiele erforderlich, für deren Funktion mehr schneller Arbeitsspeicher erforderlich ist. Diese Erweiterung ist ideal für die Verwendung mit WHDLOAD.



Die Speichererweiterung wird installiert, indem sie in das Erweiterungsfach unter dem Computer gesteckt wird. Die Revision 1.5 reduziert die Größe der Erweiterung.



Darüber hinaus verdoppelt diese Erweiterung die Geschwindigkeit des Systems auf 2,91 Millionen Anweisungen pro Sekunde (MIPS). Optional kann ein mathematischer Coprozessor mit bis zu 40 MHz installiert werden, um den FPU-Betrieb zu beschleunigen



Eigenschaften:



* 8 MB 32-Bit-Fast-RAM, um den gesamten Systemspeicher auf 10 MB zu erhöhen

* Der Speicher wird automatisch konfiguriert, ohne dass Treiber erforderlich sind

* Zweiter Clockport-Header für mehr Erweiterbarkeit des Computers

* Gleitkomma-Sockel für optionale 68882 PLCC-FPU mit bis zu 40 MHz

* Der Speicher kann mit integrierten Jumpern auf 4 MB, 5,5 MB oder 8 MB Fast RAM konfiguriert werden.

* PCMCIA kompatibel im 4MB oder 5.5MB Modus **

* Header für optionales Echtzeituhrmodul: Zum Sonderpreis enthalten

* Neues Design der Version 1.5 (Juli 2020).



Wir freuen uns, dieses hochwertige Produkt zu unseren günstigen Preisen in die Community zu bringen.



