Workbench Nostalgia Update Published 12.07.2020 - 12:13 by AndreasM



Workbench Nostalgie / CDTV:



Ein Beta-Prefs-Screenshot einer CDTV Boot ROM 2.9 Beta (von Robert aus Polen) wurde hinzugefügt. Außerdem wurden Bilder von fünf frühen Entwickler-CDTV-CDs hinzugefügt.



Eine Fehlerbehebung / Workaround für ZZ9000-Konflikte auf Amigas mit der Prometheus PCI Zorro III-Karte und ein Link zum Aktivieren des ZZ9000 auf Systemen mit AmigaOS 4.1 F.E. wurden zur Support / Fehlerbehebungsseite hinzugefügt.



