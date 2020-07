Amiga Future Nachrichten Portal

ADF-Copy 1.100 App & Firmware Published 12.07.2020 - 12:12 by AndreasM



Eine neue Firmware und Anwendung findet Ihr im Download-Bereich. Ich habe einige weitere Funktionen hinzugefügt, schicke Fenster, Festplatte lesen auf Flux-Level und als Supercard Pro-Datei (.scp) speichern.



http://nickslabor.niteto.de/ Dominik Tonn schreibt:

