Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 12.07.2020 - 10:41 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Beneath a Steel Sky #07: Wir brauchen einen Schriebmann Port! (RetroPlay/Amiga)



Ein netter Kerl, der eine Reise braucht, ist auf uns nicht sonderlich gut zu sprechen. Aber da wir das Reisebüro zufällig kennen, wollen wir mal schaun, ob wir noch ein One-Way-Ticket ins Nirgendwo organisieren können. die hiesige Schönheitschirurgie bietet das volle Programm - von Schädelbohrungen bis hin zu kosmetischen Verpflanzungen. Gut zu wissen - wir sind gespannt, wann wir auf diese Dienste zurückgreifen dürfen. Wir haben ja noch diesen ausstehenden Iris-Scan...



https://www.youtube.com/watch?v=9ArL6zYdgKA





Beneath a Steel Sky #08: Ein großes Opfer (RetroPlay/Amiga)



Wir brauchen ein Loch im Kopf. Also... einen Schriebmann-Port. Gut, das macht ein bisschen Sauerei, aber kleine Opfer muss man ja bringen. Oder wollt ihr lieber Dennis weiter rappen hören? Mit subtilen Methoden verschaffen wir uns Zugang zum Doc, und der will uns gleich an die Innereien. Aber mit unserer AAA-Ware will er sich nicht abgeben. Zu blöd, dass wir so kerngesund sind. Eine letzte Möglichkeit bleibt uns noch... aber... wollen wir das wirkich?!



https://www.youtube.com/watch?v=bledDDk8wcM





Historyline #177: Ikea-Schränke und Metall-Modelle (RetroPlay Live/Amiga)



Free Bob! Grau-beige Flecken aka Fesselbalons schaffen es, im Weg zu stehen, und Hagen wirft die Artillerie ins Rennen, während Dennis mit den Kleinstbauteilchen voranschreitet. Teil Nummer Drei ist auf Blatt vier. Hagen (ungläubig): "Und das macht Dir Spaß?!" Augen zu und durch - halt' Dich an die Anleitung, und denk' nicht mit. Nur noch 'ne halbe Stunde! Ikea-Philosophie meets Modellbau, und weil Hagen schon immer mehr der "Mann für's Grobe" war, drescht er nicht nur Küchenmöbel sondern auch die Kavallerie. Ein Lichtblick, während bei Dennis die Konzentration nachlässt...



https://www.youtube.com/watch?v=31XqBkmDGgg





Juli 1980: Computer für unter 3000 DM (Back in Time)



Wir gehen auf Technik-Zeitreise, schauen 40 Jahre in die Vergangenheit und diskutieren anhand von alten Computerzeitschriften, was damals an Computer-Technik angesagt war.

Los geht es mit dem Juli 1980: Wir schauen in die Chip 07/80 und die Elektronik 14/80 und 15/80, denn groß war die Auswahl an Computerzeitschriften damals nicht. Thematisch geht es um u.a. um Lichtwellenleiter, Sprachsynthese und einen kleinen Commodore PET. Außerdem schauen wir uns eine Marktübersicht über Computer für weniger als 3000 DM an.



