Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

vlink 0.16e veröffentlicht Published 11.07.2020 - 18:54 by AndreasM



Änderungen:



* Das Ändern der Adresse innerhalb eines Ausgabeabschnitts in einem Linkerskript funktionierte nicht richtig, wenn sich der Zielspeicherbereich (Ladeadresse) vom Verschiebungsspeicherbereich (Ausführungsadresse) unterscheidet.

* Datenbefehle in Linkerskripten funktionierten nicht, wenn sich im Ausgabeabschnitt nichts anderes befand.

* Ein Segfault wurde behoben, wenn ein Linker-Skript den Adresszähler innerhalb eines Ausgabeabschnitts rückwärts verschiebt.

* Nicht initialisierter Zeiger beim Laden von Eingabedateien über einen Linker-Script-INPUT-Befehl behoben.

* Neuer Linker-Skript-Befehl: RESERVE(n), um n Bytes Speicher zu reservieren und mit dem aktuellen FILL-Wert zu füllen.

* FILL-Muster sollten immer in Big-Endian geschrieben sein.

* Der Befehl FILL wurde durch FILL8 und FILL16 ersetzt.

* Neue Option -mall, um alles in einem einzigen Ausgabeabschnitt zusammenzuführen.

* Schwache Symbole dürfen nur in ausführbaren Dateien aufgelöst werden.

* (rawbin) Motorola S-Records: Feste Startadresse im S8- und S9-Trailer.

* (vobj) Verweis auf ein definiertes schwaches Symbol in einem Objekt behoben.

* (Elf) Verweis auf ein definiertes schwaches Symbol in einem Objekt behoben.





vlink ist ein portabler in ANSI-C geschriebener Verlinker, der lesen und schreiben kann, eine breite Palette von Objekt-und ausführbare Dateiformate beherrscht. Er kann aus verschiedenen Eingabedateiformate zum Konvertieren in bestimmte Zielformat verwendet werden, Abtrennen und Manipulieren von Dateien.



Der Linker kann über GNU-Stil Skripte gesteuert werden um absoluten Code zu generieren, aber es läuft auch sehr gut mit den Standardregeln um verschiebbare ausführbare Dateien zu erstellen, wie für AmigaOS oder MorphOS erforderlich.



Natürlich kann es technische Einschränkungen bei unterschiedlichen Dateiearchitekturen geben die aufgrund inkompatibler Typen nicht zusammengeführt werden können, Endungen oder Symbol-Namen mit und ohne führenden Unterstriche. Aber in der Theorie ist alles möglich!



http://sun.hasenbraten.de/vlink/ vlink wurde in der Version 0.16e veröffentlicht.Änderungen:* Das Ändern der Adresse innerhalb eines Ausgabeabschnitts in einem Linkerskript funktionierte nicht richtig, wenn sich der Zielspeicherbereich (Ladeadresse) vom Verschiebungsspeicherbereich (Ausführungsadresse) unterscheidet.* Datenbefehle in Linkerskripten funktionierten nicht, wenn sich im Ausgabeabschnitt nichts anderes befand.* Ein Segfault wurde behoben, wenn ein Linker-Skript den Adresszähler innerhalb eines Ausgabeabschnitts rückwärts verschiebt.* Nicht initialisierter Zeiger beim Laden von Eingabedateien über einen Linker-Script-INPUT-Befehl behoben.* Neuer Linker-Skript-Befehl: RESERVE(n), um n Bytes Speicher zu reservieren und mit dem aktuellen FILL-Wert zu füllen.* FILL-Muster sollten immer in Big-Endian geschrieben sein.* Der Befehl FILL wurde durch FILL8 und FILL16 ersetzt.* Neue Option -mall, um alles in einem einzigen Ausgabeabschnitt zusammenzuführen.* Schwache Symbole dürfen nur in ausführbaren Dateien aufgelöst werden.* (rawbin) Motorola S-Records: Feste Startadresse im S8- und S9-Trailer.* (vobj) Verweis auf ein definiertes schwaches Symbol in einem Objekt behoben.* (Elf) Verweis auf ein definiertes schwaches Symbol in einem Objekt behoben.vlink ist ein portabler in ANSI-C geschriebener Verlinker, der lesen und schreiben kann, eine breite Palette von Objekt-und ausführbare Dateiformate beherrscht. Er kann aus verschiedenen Eingabedateiformate zum Konvertieren in bestimmte Zielformat verwendet werden, Abtrennen und Manipulieren von Dateien.Der Linker kann über GNU-Stil Skripte gesteuert werden um absoluten Code zu generieren, aber es läuft auch sehr gut mit den Standardregeln um verschiebbare ausführbare Dateien zu erstellen, wie für AmigaOS oder MorphOS erforderlich.Natürlich kann es technische Einschränkungen bei unterschiedlichen Dateiearchitekturen geben die aufgrund inkompatibler Typen nicht zusammengeführt werden können, Endungen oder Symbol-Namen mit und ohne führenden Unterstriche. Aber in der Theorie ist alles möglich!

Back to previous page