Anstoss 2022 für PC angekündigt Published 10.07.2020 - 14:18



Anstoss 2022 steht im Zeichen des modernen Fußballs, behält aber gleichzeitig das beliebte Gameplay des Management-Klassikers bei. Es bietet Spieltiefe und Realismus, konzentriert sich dabei aber auf die wirklich wesentlichen Aufgaben eines Managers.



Deine Mannschaft – Dein Verein und Dein Erfolg.



