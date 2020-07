Amiga Future Nachrichten Portal

ignition V1.08 veröffentlicht Published 08.07.2020 - 20:36 by HelmutH



http://ignition-amiga.sourceforge.net/



Achim Pankalla hat an ignition wieder eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerkorrekturen durchgeführt und Axel Dörfler hat Zeit gefunden, die neue Version auf sourceforge.net bereit zu stellen.



Dies sind die Änderungen:

- Überarbeitete gtdrag.library.

- ignition kann jetzt mehrmals gestartet werden.

- Fehlerkorrekturen in vielen Einstellungsdialogen.

- Überarbeitete Behandlung von Schriftarten und Schriftattributen.

- Fehler in der Zellenbehandlung behoben.

- Visuelles Feedback für die Symbolleistenschaltflächen.

