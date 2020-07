Amiga Future Nachrichten Portal

Agony Quellcode veröffentlicht Published 07.07.2020 - 11:29 by AndreasM



Nach 30 Jahre veröffentliche ich alle Dateien von meiner letzten Amiga-Festplatte.

Darunter der vollständige Agony Quellcode, zusammen mit einigen Prototypen, die ich am Ende meiner Amiga-Programmier-Ära gemacht habe. Ich denke, in diesem Paket befinden sich meine 6 Prototypen für das Scrollen von Spielfeldern.



Ich beschloss, meine letzten Amiga-Werke öffentlich zu machen, da dies einige Hardcore-Amiga-Fans interessieren könnte, die ich kenne.



Mit diesen Quellen könnt Ihr tun, was Ihr wollt. Mit Ausnahme der kommerziellen Nutzung.



Vielen Dank an Franck Sauer, der die Dateien von meiner Amiga-Festplatte wiederhergestellt hat. In diesem Paket sind auch einige Bilder und Videos der Wiederherstellungsprozesse enthalten.



