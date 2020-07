Amiga Future Nachrichten Portal

Ami-Express 5.3.0 veröffentlicht Published 07.07.2020 - 11:21 by AndreasM



Ami-Express war ein BBS-System, das auf der Commodore Amiga-Computerserie lief und in den 1990er Jahren von Lightspeed Technologies entwickelt wurde.



Dies ist eine Neufassung des in Amiga E geschriebenen Systems. Es ist Open Source und verfügt über neue Funktionen und Fehlerbehebungen sowie eine nahezu 100% ige Abwärtskompatibilität mit den Versionen der Version 4.x.



Änderungen:



5.3.0 04. Juli 2020

* Internes Zmodem, HTTP-Dateiübertragung, Verbindung zu QWK & FTN

5.2.0 02. Januar 2020

* Native Telnet, FTP-Dateiübertragungen, einige Bugfixes.

5.1.0 03. Juni 2019

* Neue Funktionen und Bugfixes.

5.0.0 23. Dezember 2018

* Erste Veröffentlichung dieses Projekts



