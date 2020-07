Amiga Future Nachrichten Portal

MMULib 46.19 veröffentlicht Published 07.07.2020 - 11:20 by AndreasM



Die mmu.library ist eine Basis für MMU (Memory Management) bezogene Funktionen, die die MC68K-Familie ausführen kann. Bisher sind bestimmte Hacks verfügbar, die die MMU direkt programmieren (Enforcer, CyberGuard, GuardianAngle, SetCPU, Shapeshifter, VMM, GigaMem ...).



Es ist daher nicht unerwartet, dass diese Tools miteinander in Konflikt stehen.



Bisher gibt es noch keine OS-Unterstützung für die MMU - die Lücke, die diese mmu.library füllt.



Änderungen:



- Die MMU-Konfigurationsdatei erlaubt jetzt einen zusätzlichen Befehl, nämlich "MMU aus". Dadurch wird die Verwendung der MMU deaktiviert. Der Zweck dieses Befehls besteht darin, die sichere Verwendung der MMULib-basierten Prozessorbibliotheken (68040.library und 68060.library) auf EC-Prozessoren zu ermöglichen, bei denen die interne MMUib-MMU-Erkennungslogik das Vorhandensein einer MMU falsch meldet. Leider kann der MMU-Test nicht zu 100% zuverlässig durchgeführt werden, da Motorola Prozessoren mit defekter MMU als "EC" -Modelle bezeichnet sind, obwohl sie aus demselben Maskensatz hergestellt wurden.



- P5Init wurde aktualisiert, um auch die MMU für die Permedia2- und Voodoo3-Chips zu konfigurieren, die auf einigen P5-basierten Grafikkarten mit proprietärer PCI-Bridge vorhanden waren. Dies kann hilfreich sein, um diese Karten in MMULib-basierten Installationen zu betreiben.



