Handbücher für Hollywood Designer 5.0 veröffentlicht Published 07.07.2020 - 10:31 by AndreasM



Schließlich steht das vollständige Handbuch von Hollywood Designer 5.0 nun auch in deutscher Version zur Verfügung, die vom Übersetzungs-Dreamteam Dominic Widmer und Helmut Haake erstellt wurde. Dabei haben die Übersetzer selbst alle Screenshots durch deutsche Versionen ersetzt! Die deutsche Übersetzung steht neben HTML- und PDF-Versionen auch als ZIP-Archiv zur Verfügung, die das Handbuch im AmigaGuide-Format enthält. Benutzer, die Hollywood Designer 5.0 schon installiert haben, können die englische AmigaGuide-Datei einfach durch die deutsche Version ersetzen, damit auch das Hollywood Designer 5.0-Livehilfesystem in deutscher Sprache erscheint. Dominic Widmer und Helmut Haake sei an dieser Stelle für ihre Arbeit nochmals ausdrücklich gedankt. Airsoft Softwair hat soeben alle Handbücher für den brandneuen Hollywood Designer 5.0 veröffentlicht. Hollywood Designer 5.0 ist ein Multimedia-Autorensystem, welches auf dem Multimedia Application Layer Hollywood aufsetzt und mit dem Multimedia-Projekte unterschiedlichster Art ganz einfach realisiert werden können, z.B. Präsentationen, Slideshows, Spiele und Anwendungen. Nach acht Jahren Entwicklungszeit wurde Version 5.0 vor wenigen Wochen veröffentlicht.Das vollständige Handbuch zu Hollywood Designer 5.0 ist nun für jedermann unter http://www.hollywood-mal.de/ einsehbar, sowohl als HTML- als auch als PDF-Version. Beide Dokumente enthalten zudem zahlreiche Screenshots, um die Benutzung des Programms besser zu illustrieren. Außerdem enthält das Handbuch ein detailliertes Protokoll der Änderungen, sodass nun ganz einfach nachgelesen werden kann, was genau sich zwischen Hollywood Designer 4.0 (2012) und Version 5.0 (2020) geändert hat.Schließlich steht das vollständige Handbuch von Hollywood Designer 5.0 nun auch in deutscher Version zur Verfügung, die vom Übersetzungs-Dreamteam Dominic Widmer und Helmut Haake erstellt wurde. Dabei haben die Übersetzer selbst alle Screenshots durch deutsche Versionen ersetzt! Die deutsche Übersetzung steht neben HTML- und PDF-Versionen auch als ZIP-Archiv zur Verfügung, die das Handbuch im AmigaGuide-Format enthält. Benutzer, die Hollywood Designer 5.0 schon installiert haben, können die englische AmigaGuide-Datei einfach durch die deutsche Version ersetzen, damit auch das Hollywood Designer 5.0-Livehilfesystem in deutscher Sprache erscheint. Dominic Widmer und Helmut Haake sei an dieser Stelle für ihre Arbeit nochmals ausdrücklich gedankt.

