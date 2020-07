Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 05.07.2020 - 09:47 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



InfoTime 07/2020: Rechner-Rettung, Cyberpunk und eine Zeitreise



Wir sind mitten in der Twitch-Sommerpause, aber bei Youtube geht es auch im Juli munter weiter: Wir zeigen Euch, wie wir versuchen, einen Amiga 4000 zu retten, tauchen mit Beneath a Steel Sky in den Cyberspace ab und gehen in Back in Time wieder auf eine Zeitreise in die Technikgeschichte.



https://www.youtube.com/watch?v=slQohfZWEvw





Beneath a Steel Sky #05: Fassung mit Knalleffekt (RetroPlay/Amiga)



Netzhautabtastung? Kein Problem - wir brauchen nur noch das richtige Auge... Aber... das ist gegrillt. Mist. Also schauen wir uns weiter um und landen schließlich bei dem nörgelnden alten Typ wieder, der sich als menschliche Bombe trant und uns Knöpfe drücken lässt - aber wehe, wir betätigen irgendwelche Schalter, dann gibt's gleich wieder Schelte. Und weil es eine Explosion geben könnte, werden wir zum hierbleiben verdonnert. Was macht man nicht alles, um in Ruhe an den Schalter zu kommen...



https://www.youtube.com/watch?v=49SLybgbq4o





Beneath a Steel Sky #06: Verkäufer, Fische, Philosophen (RetroPlay/Amiga)



Wir haben wieder Strom! Und damit geht der Aufzug und wir eilen damit in die nächsttiefere Ebene. Hoppla - Joey vergessen... Schnell geholt und umgeschaut! Wie sauber es hier doch ist - zumindest im Vergleich zur oberen Ebene. Wir besuchen ein Versicherungs- und ein Reisebüro, stellen aber schnell fest, dass man hier für alles sehr viel Zeit mitbringen muss - mehr, als wir eigentlich haben. Die Wohnungen sind jedenfalls schon recht ansprechend, und grüne Gärten git's hier auch. Und hier finden wir auch die Wohnung von Reich. Ein Glück, dass wir seine Zugangskarte haben...



https://www.youtube.com/watch?v=hDy2NNg_wwE





Historyline #176: Das geheime Leben der Bäume (RetroPlay Live/Amiga)



Plattgedrücktes Blech und Nassschiebebilder - richtig geraten: Dennis beginnt sein nächstes Bauprojekt! Die umfangreiche Anleitung beansprucht reichtlich Platz auf dem Schreibtisch und Dennis ist guter Dinge, das Modell heute zumindest anzufangen. Doch das sorgt für zu viel Ablenkung - Hagen passt nicht auf, verreißt den Einsatz und wird getroffen. Wir sterben an allen Fronten! Welch Schmach... aber noch ist nicht alles verloren. Außer Dennis - der ist schon etwas verloren mit Wurstfingern und ohne seine Bastellupe. Beginne mit Teil 1 - aber wo ist Teil 1?!



https://www.youtube.com/watch?v=YnRgiLB8hy0





Back to the 80s - Computerzeitschriften aus den 80ern (Retro ausgepackt #46)



Wir bereiten uns auf eine Zeitreise vor und rüsten unseren Zeitschriftenbestand auf! Als Vorbereitung auf eine neue Staffel unserer Reihe "Back in Time" packen wir alte Computerzeitschriften aus den 80er Jahren aus - wobei: Gab es Anfang der 1980er denn schon deutsche Computerzeitschriften?



